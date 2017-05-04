В Киев прилетел фаворит Евровидения-2017

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг в киевском аэропорту "Борисполь" приземлился итальянец Франческо Габбани, которому букмекеры пророчат победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2017.

Встретит Габбани в аэропорт "Борисполь" приехало большое количество представителей масс-медиа. Итальянец около 40 минут не выходил к прессе, а затем сел в свой автобус и поехал под конвоем трех полицейских машин в свои апартаменты, сообщает "Апостроф".

lime.apostrophe.ua Фаворит Евровидения итальянец Франческо Габбани

lime.apostrophe.ua Фаворит Евровидения итальянец Франческо Габбани

На вопрос, что он думает по поводу того, что его называют вероятным победителем Евровидения-2017, Габбани отметил, что предпочитает об этом пока что не думать.

А вот об Украине итальянец знает мало, всего пару слов — "водка" и "борщ".

Напомним, конкурсная песня из Италии Occidentali's Karma ("Карма западного человека") в исполнении 35-летнего Франческо Габбани возглавила, согласно данным букмекерских компаний, список фаворитов Евровидения.