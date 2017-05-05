По взмаху руки. Кличко открыл свето-музыкальный фонтан в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 4 мая открыл музыкальный фонтанный комплекс Малые и Большие чаши на Майдане Незалежности в Киеве.

Фонтан не работал три года. Во время реконструкции он фактически был сделан заново: специалисты заменили насосное оборудование, проложили новые сети, заменили гранитные элементы, ограждающие конструкции, установили автоматику. Как сообщается, фонтан будет оснащен десятью камерами видеонаблюдения.

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Во время реконструкции установлено 75 насосных агрегатов, 18 акустических систем, более 600 светодиодных светильников. Высота самой большой струи воды "Большого" фонтана будет достигать 35 метров, в центре "Малых" фонтанов – 15 метров.

В фонтане будут играть в основном классическая музыка и композиции, которые избрали киевляне во время голосования. Он будет работать ежедневно, кроме понедельника (санитарный день). Свето-музыкальное шоу будет проходить с 21.00 до 23.00.

Накануне на Крещатике была открыта фан-зона Евровидения.

Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая.