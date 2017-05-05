наверх
05.05.201720:53
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Евровидение: на костюмы для ведущих потратили почти миллион гривен

    Тема:

    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (695)

    (обновлено: )13311
    Согласно данным электронной системы государственных закупок Prozorro, костюмы для Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко обошлись в 894,8 тысяч гривен.
    Ведущие Евровидения-2017 Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко
    "Первый национальный"

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Около 34 тысяч долларов потратила Украина на костюмы ведущих международного песенного конкурса Евровидение-2017, следует из данных электронной системы государственных закупок Prozorro.

    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    ГУ НП в г. Киев
    Ужасы нашего городка. Шокирующий криминал в Киеве в дни Евровидения

    По данным на сайте закупок, в общей сложности наряды для Владимира Остапчука, Александра Скичко и Тимура Мирошниченко обошлись в 894,8 тысяч гривен (около 34 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Так, два костюма украинского бренда Lake Studio обошлись организаторам в 140 тысяч гривен, три костюма от Elena Burenina — 150 тысяч, а работа ателье Indposhiv — 604 879 гривен.

    Ранее СМИ сообщили, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины заплатит за выступления трех украинских артистов в финальной части Евровидения-2017 в Киеве сумму в 1,58 млн грн, большую часть из них получит певица Джамала.

    Напомним, Госпогранслужба Украины сообщила, что более 600 участников и гостей песенного конкурса прибыли в страну. Официальное открытие Евровидения состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Читайте также: В Киеве в дни Евровидения не может быть "просто радуги" — Волошин

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк" в Киеве
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка