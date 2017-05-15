Странное ДТП с участием погрузчика произошло на "Левобережной" в Киеве

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Киеве возле станции метро "Левобережная" под недавно отремонтированным мостом произошло весьма забавное ДТП: во время перевозки под мостом погрузчик в буквальном смысле слова встал " на дыбы.

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"Сложно подобрать слова, чтобы описать это ДТП на только что отремонтированном мосту возле станции "Левобережная". Из главного — движение поездов сейчас в обычном режиме, специалисты оценивают масштаб повреждений", — говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В то же время некоторые очевидцы происшествия отмечают, что на мосту видны серьезные повреждения, грозящие даже частичным обрушением конструкций.

dtp.kiev.ua ДТП в Киеве на Левобережной

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2017 проходил в Киеве в Международном выставочном центре близ метро "Левобережная".