В Киеве в ДТП погибли сразу три человека

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. На Броварском проспекте в Киеве в результате ДТП погибли три человека, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу, по которой двигался Citroen Berlingo. Удар был такой силы, что Kia Sportage перевернулся, авто смяло как консервную банку, сообщают "Вартові.Еспресо".

В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли на месте. В Citroen смертельные травмы получила женщина-пассажир, а водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП, в котором погибли три человека

По данным СМИ, люди в Citroen не воспользовались ремнями безопасности, что привело к трагическим последствиям. Водитель Citroen был пристегнут, сейчас он в критическом состоянии находится в реанимации.

Напомним, около двух часов ночи во вторник, 9 мая, на выезде в Киев (остановка Дачная) произошло масштабное ДТП с участием бензовоза.