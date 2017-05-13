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    В Киеве в ДТП погибли сразу три человека

    (обновлено: )37
    В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли на месте. В Citroen смертельные травмы получила женщина-пассажир, а водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
    В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП, в котором погибли три человека
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. На Броварском проспекте в Киеве в результате ДТП погибли три человека, сообщает dtp.kiev.ua.

    Отмечается, что водитель автомобиля Kia Sportage не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречную полосу, по которой двигался Citroen Berlingo. Удар был такой силы, что Kia Sportage перевернулся, авто смяло как консервную банку, сообщают "Вартові.Еспресо".

    В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли на месте. В Citroen смертельные травмы получила женщина-пассажир, а водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП, в котором погибли три человека

    По данным СМИ, люди в Citroen не воспользовались ремнями безопасности, что привело к трагическим последствиям. Водитель Citroen был пристегнут, сейчас он в критическом состоянии находится в реанимации.

    Напомним, около двух часов ночи во вторник, 9 мая, на выезде в Киев (остановка Дачная) произошло масштабное ДТП с участием бензовоза.

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