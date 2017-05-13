Украинцев среди пострадавших в ДТП в Турции нет - МИД

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ДТП с участием туристического автобуса в Турции граждане Украины не пострадали. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Twitter.

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"По предварительной информации, украинцев среди погибших в ДТП в Турции нет", — сказано в сообщении.

Напомним, при аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции погибли 20 человек. Об этом сообщил в субботу губернатор провинции Мугла Амир Чичек.