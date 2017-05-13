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    ДТП в Харькове: четыре человека погибли, двое пострадали

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    Согласно информации, авария произошла на подъездной дороге к аэропорту. Водитель Chevrolet по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗ-66".
    ДТП в Харькове: четыре человека погибли, двое пострадали
    Полиция Харьковской области / Facebook

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове погибли четыре человека и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

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    "В Харькове в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли четыре человека. Еще двое пострадавших в результате ДТП доставлены в больницу с многочисленными травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    По данным полиции, ДТП произошло около 14.37 по Киеву на подъездной дороге к аэропорту. Согласно сообщению, водитель Chevrolet по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с "ГАЗ-66".

    "Следователем открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы". — добавили в полиции.

    Ранее департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что в ДТП с участием туристического автобуса в Турции граждане Украины не пострадали.

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