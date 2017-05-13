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    Смертельное ДТП в Турции: 20 погибших, 11 раненых

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    При аварии автобуса с туристами в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции погибли 20 человек. Согласно информации, иностранцев среди них нет.
    Канал UsiNfo в Youtube

    "Сначала погибших было 17, но в больнице скончались еще трое. Сейчас у нас 20 погибших, 11 раненых, которые находятся в тяжелом состоянии. Это был туристический автобус. Иностранцев нет, все пострадавшие – наши граждане", — заявил в субботу губернатор провинции Мугла Амир Чичек в эфире телеканала NTV.

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    Он добавил, что причиной аварии могли быть как потеря водителем контроля над управлением, так и лопнувшая шина автобуса, в результате аварии машина перевернулась на опасном повороте горной дороги.

    Как заявил заместитель губернатора провинции Мугла Камиль Кётен, в автобусе находились туристы из турецкой провинции Измир, причиной аварии могли быть отказавшие тормоза.

    "Это был однодневный тур из города Буджа провинции Измир в Мармарис. Авария произошла в 12.30. Возможно, отказали тормоза на самом крутом повороте. Большинство пострадавших – женщины среднего возраста", — заявил он.

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