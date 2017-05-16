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    Происшествия

    ДТП на мосту Патона в Киеве: погиб мотоциклист (18+)

    (обновлено: )267
    Сообщается, что мотоциклист с пассажиром врезался в отбойник, "выскочил" на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Daewoo", водитель мотоцикла погиб на месте.
    На месте ДТП в Киеве, где погиб мотоциклист
    dtp.kiev.ua, facebook

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, сообщает "ДТП.kiev" на своей странице Facebook.

    "Пилот с пассажиром на высокой скорости вылетели с дороги в отбойник и полетели на встречку в автомобиль Daewoo. Один, 19 лет, погиб мгновенно, части мозга на протяжении 10 метров от отбойника. Второй в тяжелом состоянии срочно госпитализирован в реанимацию 17 больницы. Движение ограничено", — сообщает подробности аварии издание.

    dtp.kiev.ua, facebook
    На месте ДТП в Киеве, где погиб мотоциклист
    dtp.kiev.ua, facebook
    На месте ДТП в Киеве, где погиб мотоциклист

    Напомним, в результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена. 

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