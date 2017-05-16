ДТП на мосту Патона в Киеве: погиб мотоциклист (18+)

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на мосту Патона в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, сообщает "ДТП.kiev" на своей странице Facebook.

"Пилот с пассажиром на высокой скорости вылетели с дороги в отбойник и полетели на встречку в автомобиль Daewoo. Один, 19 лет, погиб мгновенно, части мозга на протяжении 10 метров от отбойника. Второй в тяжелом состоянии срочно госпитализирован в реанимацию 17 больницы. Движение ограничено", — сообщает подробности аварии издание.

dtp.kiev.ua, facebook На месте ДТП в Киеве, где погиб мотоциклист

dtp.kiev.ua, facebook На месте ДТП в Киеве, где погиб мотоциклист

Напомним, в результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.