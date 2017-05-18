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    Происшествия

    Во Львовской области в ДТП погибли три человека

    (обновлено: )11
    Авария произошла рано утром в четверг в селе Горное Стрыйского района. Пока причины ДТП неизвестны, число пострадавших уточняется.
    ДТП во Львовской области
    Пресс-служба ГУ НП во Львовской области

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В четверг во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

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    Авария произошла около пяти часов утра в селе Горное Стрыйского района.

    Пока причины ДТП неизвестны, число пострадавших уточняется.

    На месте работает следственно-оперативная группа.

    Напомним, в результате ДТП, произошедшего в Киеве у метро "Левобережная" на только что отремонтированной к Евровидению развязке, повреждена опора моста, по которому курсируют поезда метрополитена.

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