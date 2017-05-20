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    Экс-чемпион мира по боксу Давид Санчес погиб в ДТП

    (обновлено: )6601
    Вместе с Давидом Санчесом погиб и его младший брат. Автомобиль, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком. Последний в итоге скрылся с места ДТП.
    Давид Санчес
    u35132.netangels.ru

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В  Мексике в возрасте 25 лет в дорожной аварии погиб бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBA мексиканец Давид Санчес и его брат Джонатан, сообщает Р-Спорт со ссылкой на El Universal.

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    Сообщается, что автомобиль, в котором ехали Санчес и его брат, столкнулся с грузовиком. Последний в итоге скрылся с места ДТП.

    Напомним, в 2014 году Санчес победил венесуэльца Брейлора Терана и стал временным чемпионом WBA во втором наилегчайшем весе. Последний бой Санчес провел в апреле 2017 года, победив мексиканца Викториано Нуньеса.

    По словам представителя Санчеса, следующий бой боксера был запланирован на 10 июня.

    Как сообщалось ранее, мтальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступавший за казахстанскую команду Astana Pro Team, утром 22 апреля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

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