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    Киев

    Пьяное ДТП в Киеве: машину разорвало на части

    (обновлено: )43710
    По данным очевидцев происшествия, нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, разбил и перевернул собственный автомобиль. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
    ДТП в Киеве
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В столице в ночь на понедельник произошло ДТП, в результате которого автомобиль разорвало на части, сообщают очевидцы.

    "На Заболотного, 33 нетрезвый водитель ВАЗ, не справившись с управлением, разбил и перевернул собственное авто. В результате аварии было перекрыто движение в течение 40 минут", — сообщается на странице паблика dtp.kiev.ua в Facebook.

    Facebook dtp.kiev.ua
    ДТП в Киеве

    Сообщается, что водитель не пострадал.

    Ранее сообщалось, что мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак попала в серьезное ДТП и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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