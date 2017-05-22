Пьяное ДТП в Киеве: машину разорвало на части

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. В столице в ночь на понедельник произошло ДТП, в результате которого автомобиль разорвало на части, сообщают очевидцы.

"На Заболотного, 33 нетрезвый водитель ВАЗ, не справившись с управлением, разбил и перевернул собственное авто. В результате аварии было перекрыто движение в течение 40 минут", — сообщается на странице паблика dtp.kiev.ua в Facebook.

Facebook dtp.kiev.ua ДТП в Киеве

Сообщается, что водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак попала в серьезное ДТП и была госпитализирована в тяжелом состоянии.