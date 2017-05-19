Фотоитоги 19 мая: запуск водной полиции в Киеве, ДТП под Харьковом и выборы в Иране

В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции, в рамках презентации работники водной полиции во взаимодействии с бойцами полицейского подразделения специального назначения КОРД провели спецоперацию по задержанию условных преступников, которые захватили речное судно.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, начало работы обновленного отдела водной полиции является очень своевременным с учетом приближения начала летнего сезона. К территории обслуживания отдела относится 43 километра реки Днепр, включительно с частью Каневского водохранилища, а также в пределах Киева.

Под Харьковом в результате столкновения иномарки с двумя автомобилями и маршрутным такси пострадали 11 человек, сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Авария произошла в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, автомобиль Ford под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.