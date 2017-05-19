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    Фотоленты

    Фотоитоги 19 мая: запуск водной полиции в Киеве, ДТП под Харьковом и выборы в Иране

    (обновлено: )47
    Запуск речной полиции в Киеве
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус
    Президентские выборы в Иране
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    Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йоркеb
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    Спасатели тушат пожар на свалке в Киевской области
    Демонстранты выступают против двухдневной встречи министров здравоохранения G20 в Берлине
    Молодожены на регистрации первого брака в сквере Влюбленных
    Запуск речной полиции в Киеве
    Показательное выступление сотрудников управления КОРД по обезвреживанию условных террористов и освобождению заложников на теплоходе в рамках запуска работы речной полиции ГУНП в Киеве.
    УНИАН
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус
    Под Харьковом иномарка влетела в два авто и автобус
    ГУ НП Украины в Харьковской области
    Президентские выборы в Иране
    Президентские выборы в Иране.
    AP Photo/Ebrahim Noroozi
    Спецоперация СБУ на КПП Тиса: Задержаны таможенника на взятке
    mukachevo.net
    Администрацию Президента пикетируют, требуя разблокировать Вконтакте
    hromadske.ua
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йоркеb
    Mike Segar
    Участники торжественной церемонии возле памятника памяти жертв СПИДа в Киеве
    Участники торжественной церемонии возле памятника памяти жертв СПИДа в Киеве во время Международного дня памяти жертв СПИДа.
    REUTERS Gleb Garanich
    Спасатели тушат пожар на свалке в Киевской области
    Спасатели тушат пожар на свалке в Киевской области.
    ГСЧС в Киевской области
    Демонстранты выступают против двухдневной встречи министров здравоохранения G20 в Берлине
    Демонстранты выступают против двухдневной встречи министров здравоохранения G20 в Берлине.
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Молодожены на регистрации первого брака в сквере Влюбленных
    Молодожены на регистрации первого брака в сквере "Влюбленных" - единственной локации в Киеве для проведения торжественных регистраций брака на открытом воздухе.
    УНИАН

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    Показательное выступление сотрудников управления КОРД по обезвреживанию условных террористов и освобождению заложников на теплоходе в рамках запуска работы речной полиции ГУНП в Киеве.

    В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции, в рамках презентации работники водной полиции во взаимодействии с бойцами полицейского подразделения специального назначения КОРД провели спецоперацию по задержанию условных преступников, которые захватили речное судно.

    В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции
    Канал Національна поліція України на youtube
    В Киеве начал работу обновленный отдел водной полиции

    По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, начало работы обновленного отдела водной полиции является очень своевременным с учетом приближения начала летнего сезона. К территории обслуживания отдела относится 43 километра реки Днепр, включительно с частью Каневского водохранилища, а также в пределах Киева.

    Под Харьковом в результате столкновения иномарки с двумя автомобилями и маршрутным такси пострадали 11 человек, сообщает отдел коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

    Авария произошла в пятницу около 7:35 на 497 км Киев-Харьков-Довжанский. По предварительным данным, автомобиль Ford под управлением 27-летнего мужчины двигался со стороны Киева в направлении Харькова и выехал на встречную полосу.

    Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

    Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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