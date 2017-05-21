Мэр Белгорода-Днестровского попала в ДТП под Киевом

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КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак сегодня попала в серьезное ДТП и госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщил информированный источник в городском совете.

По его словам, ДТП произошло в районе города Белая Церковь Киевской области.

"Алла Федоровна получила серьезные травмы, и санитарной авиацией ее доставили в одну из столичных клиник", — сказал источник.

В пресс-службе Белгород-Днестровского горсовета пока не комментируют происшествие, хотя и не отрицают самого факта случившегося, передает УНИАН.

Гинак была избрана мэром в конце октября 2015 года. Кандидат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", она намного опередила ближайшего конкурента – бывшего министра экологии Игоря Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. На перекрестке автомобиль полиции столкнулся с "Мерседесом", затем вылетел на тротуар и врезался в магазин и терминал для пополнения счета. Пострадала девушка — водитель "Мерседеса".