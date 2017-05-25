Под Киевом дикий кабан спровоцировал смертельное ДТП

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Три человека погибли и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, причиной аварии стал дикий кабан, который неожиданно выбежал на дорогу, сообщила в четверг пресс-служба областного управления полиции.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве Смертельное ДТП под Киевом

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве Смертельное ДТП под Киевом

"Сегодня ночью, в 00.35, на автодороге "Белая Церковь — Сквира" вблизи села Шамраевка столкнулись легковушки Renault Logan и Renault Kangoo. От полученных телесных повреждений погибли три человека, еще двое находятся в больнице. Причиной жуткой аварии стало дикое животное, которое неожиданно выбежало на автодорогу", — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель Renault Logan пытался объехать дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. Однако на скорости автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Renault Kangoo.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Ранее пресс-служба патрульной полиции Львова сообщила, что во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Авария произошла около пяти часов утра в селе Горное Стрыйского района.