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    Смертельное ДТП в Николаевской области: иномарка снесла бетонный столб

    (обновлено: )9701
    В Новой Одессе водитель не справился с управлением, автомобиль изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. Водитель и пассажир погибли.
    На месте ДТП в Новой Одессе в Николаевской области, 29 мая 2017
    Novosti-N.org

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля Volkswagen Golf, которое произошло в ночь на понедельник в Новой Одессе Николаевской области, погибли водитель и пассажир.

    "Volkswagen въехал в Новую Одессу со стороны Николаева. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, автомобиль изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. Сила удара была такова, что железобетонный столб переломился пополам. Часть столба пробила крышу автомобиля", — сообщает местное издание Novosti N.

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    После этого, согласно сообщению, иномарка продолжила движение и врезалась в стелу автозаправки супермаркета.

    Оба погибшие – жители Новой Одессы. Издание также отмечает, что мужчина, управлявший автомобилем, ранее работал водителем маршрутки.

    Novosti-N.org
    На месте ДТП в Новой Одессе в Николаевской области, 29 мая 2017

    Накануне на Ивановском мосту в Одессе автомобиль BMW на большой скорости врезался в столб, от чего машину буквально разорвало пополам. По информации местной полиции, водитель машины был госпитализирован, а пассажир погиб на месте.

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