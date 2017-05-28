В Китае ДТП стало причиной выброса 8 тонн химикатов

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Из-за крупной аварии на высокоскоростном шоссе в китайской провинции Шаньдун с участием трёх грузовиков произошел выброс 8 тонн неизвестных химикатов, сообщает телеканал CCTV.

Известно, что погиб один человек, еще 21 пострадал.

Авария произошла в субботу вечером недалеко от города Цзаочжуа, её причина и виновник до сих пор не установлены.

Сообщается, что выброс химикатов произошёл в результате взрыва после столкновения. Прибывшие на место сотрудники полиции пытаются выяснить, кому принадлежал взорвавшейся грузовик, и установить, насколько опасны химикаты для человека и окружающей среды.

Все пострадавшие были доставлены в больницы. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт.

Напомним, три человека погибли и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, причиной аварии стал дикий кабан, который неожиданно выбежал на дорогу.