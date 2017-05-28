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    В Китае ДТП стало причиной выброса 8 тонн химикатов

    (обновлено: )58
    Авария произошла в субботу вечером недалеко от города Цзаочжуа, её причина и виновник до сих пор не установлены. Известно, что погиб один человек, еще 21 пострадал.
    Скорая в Китае. Архивное фото
    flickr.com/ Bernhard Wintersperger

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Из-за крупной аварии на высокоскоростном шоссе в китайской провинции Шаньдун с участием трёх грузовиков произошел выброс 8 тонн неизвестных химикатов, сообщает телеканал CCTV.

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    Известно, что погиб один человек, еще 21 пострадал.

    Авария произошла в субботу вечером недалеко от города Цзаочжуа, её причина и виновник до сих пор не установлены.

    Сообщается, что выброс химикатов произошёл в результате взрыва после столкновения. Прибывшие на место сотрудники полиции пытаются выяснить, кому принадлежал взорвавшейся грузовик, и установить, насколько опасны химикаты для человека и окружающей среды.

    Все пострадавшие были доставлены в больницы. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт.

    Напомним, три человека погибли и еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, причиной аварии стал дикий кабан, который неожиданно выбежал на дорогу.

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