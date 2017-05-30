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    Эксперт назвал причину лидерства Киева по количеству ДТП

    (обновлено: )23
    В эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Рауль Чилачава заявил, что инфраструктура Киева отвечает потребностям 70-х годов, в то время как на улицах города миллионы автомобилей.
    Оформление ДТП
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Наиболее опасный регион для водителей — Киев. Именно в столице аварии на дорогах происходят чаще всего. По данным Управления безопасности дорожного движения, за первые четыре месяца этого года в столице произошли почти 14 000 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель выше на 6%. Вследствие этих аварий в Киеве погибли около 30 человек, а пострадали примерно 760 человек.

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    Кроме столицы, большое количество аварий происходит в Харьковской и Одесской областях — чуть более 4 тысяч ДТП за январь-апрель. Чуть меньше 4 тысяч аварий произошло в Днепропетровской и Киевской областях.

    В Управлении безопасности дорожного движения констатируют, что на дорогах Украины за сутки происходит в среднем 420 аварий, а ежедневное число пострадавших от ДТП достигает 80 человек.

    Почему в этом списке лидирует именно Киев, рассказал автоэксперт Рауль Чилачава в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Разумеется, в Киеве наибольшее количество автомобилей, очень много украинцев приезжают с разных регионов, очень много человек переехали с неподконтрольных территорий. Очень много аварий возникает вследствие того, что автомобилей много, а инфраструктура города отвечает потребностям 70-80-х годов. А на улице 2017 год и миллионы автомобилей на дорогах", — отметил эксперт.

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