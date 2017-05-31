Хроника 30 мая: расстрел экс-главы "Укрспирта", штурм во Львове, призыв офицеров запаса

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. В этот же день Под Никополем расстреляли местного депутата, его жену и охранника, а в Харькове конфликт на рынке из-за клубники закончился стрельбой. Помимо этого вчера под Мелитополем перевернулась маршрутка: более 30 пострадавших. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Расстрел экс-главы "Укрспирта"

В Киеве очередное резонансное убийство. Утром, 30 мая, в столице застрелили бывшего и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова. Произошло убийство около 8 утра возле ТЦ "Алладин" по улице Гришко: неизвестный выстрелил в спину Панкову из автомобиля. Мужчина погиб на месте. В полиции убийство Панкова связывают с профессиональной деятельностью.

Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина — ЕС

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию соглашения об ассоциации Украина — Европейский союз. Голосование за соответствующий законодательный акт состоялось в Гааге в рамках пленарного заседания Сената, в который входят 75 депутатов. Законодательный акт должен быть подписан королем и вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

Полторак подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины. Как сообщил заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко, срок призыва — 18 месяцев. По его словам, могут быть призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки, имеют высшее образование (не ниже уровня "бакалавр") и офицерское звание. Призываться будут как мужчины, так и женщины.

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Штурм Львовского облсовета

Во вторник местные львовские СМИ сообщили, что в здание Львовского областного совета ворвалась сотня "неуправляемых" молодых людей, среди которых звучала русская речь. Мужчины, называвшие себя представителями националистических организаций, ворвались в сессионный зал, где пустили газ. Бросая дымовые шашки, люди выкрикивали националистические лозунги. По данным врача, в результате штурма облсовета пострадали 11 человек, среди которых две женщины и девять правоохранителей.

Заведено дело о "развязывании РФ гибридной войны против Украины"

Прокуратура Автономной Республики Крым по материалам СБУ открыла уголовное производство по "факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины", сообщила во вторник пресс-служба СБУ. По данным СБ, в рамках дела впервые правовую оценку получит информационная составляющая "гибридной войны России против Украины". Сообщается, что СБУ для этого дела собирала информацию о конкретных "преступных действий российских спецслужб в информационном поле Украины".

Министр юстиции решил подать в суд на Саакашвили

Глава Минюста Украины Павел Петренко решил подать иск против экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за обвинение министерства в отказе зарегистрировать новое название его партии. Ранее во вторник возле здания Минюста Украины прошел съезд новой партии экс-президента Грузии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". Политик заявил, что Минюст отказал в регистрации его новой партии, при этом зарегистрировав политсилу с названием "Блок Михаила Саакашвили", якобы на подставного человека, который для этого специально изменил имя на Михаила Саакашвили.



Под Никополем расстреляли местного депутата, его жену и охранника

В селе Червоногригоровка Никопольского района Днепропетровской области в ночь на вторник неизвестные убили депутата сельсовета и местного бизнесмена Николая Бондаренко и охранника водной станции, приехавшего ему на помощь, сообщают СМИ. Преступники первым застрелили охранника — в него выпустили 5 пуль, — затем застрелили 70-летнего бизнесмена — ему трижды выстрелили в спину.

В Харькове конфликт на рынке из-за клубники закончился стрельбой

Стрельба произошла в результате конфликта на одном из харьковских рынков, сообщают местные СМИ. Конфликт произошел между продавцом и покупателем, в результате которого последний достал пистолет и совершил два выстрела в воздух. По данным активистов Police Control Ukraine, стрелял боец спецбатальона "Харьков-1" Виталий Лисинский, который "пришел на рынок за клубникой".

Под Мелитополем перевернулась маршрутка: более 30 пострадавших

Маршрутный автобус "Богдан" утром во вторник столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter на автодороге Харьков — Симферополь в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщает пресс-служба ГСЧС. "В результате пострадали 32 человека, из которых в настоящее время 13 госпитализированы. Погибших нет", — говорится в сообщении. По данным местных СМИ, в результате ДТП "Богдан", в котором находились пассажиры, перевернулся.

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Теракты в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли и еще 30 получили ранения в результате второго за сутки взрыва в столице Ирака Багдаде. В этот раз бомба также была заложена в автомобиль. Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого погибли 13 человек, еще 30 пострадали. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

Таможня перестала пропускать товары из зарубежных интернет-магазинов

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах; в "черный список" входит продукция 1148 международных производителей, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot. Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Именно 30 мая 1431 года в Руане была сожжена национальная героиня Франции Жанна д'Арк. В этот же день в 1953 году в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК — двойную спираль, а в 1971 году 30 мая состоялся запуск АМС "Маринер-9" к Марсу.