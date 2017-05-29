В одесском кафе мужчина устроил поножовщину, есть жертвы

ГУ Нацполиции в Одесской области

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Драка между посетителями одесского кафе закончилась смертью одного из них. 23-летнего злоумышленника правоохранители задержали с поличным, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Примерно в 19.00 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из баров на проспекте Добровольского во время драки мужчину ударили ножом", — говорится в сообщении.

1tv.od.ua Поножовщина в одесском кафе

Было установлено, что между подозреваемым и группой находившихся в баре мужчин возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель схватил нож и начал наносить им удары. В результате ножевые ранения получили пятеро посетителей кафе. Четверым из них была оказана медицинская помощь. В настоящее время по поводу полученных телесных повреждений с заявлениями в полицию они не обращались.

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Смертельным оказался удар для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался.

Подозреваемого полицейские задержали с поличным. Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

По данному факту начато уголовное производство. Задержанному сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. В настоящее время досудебное следствие продолжается. В соответствии с законодательством за совершенное подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину.