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    В одесском кафе мужчина устроил поножовщину, есть жертвы

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    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (119)

    (обновлено: )21521
    По данным полиции, между подозреваемым и группой находившихся в баре мужчин возник конфликт, в ходе которого завязалась драка, в которой и был применен нож.
    Поножовщина в одесском кафе
    ГУ Нацполиции в Одесской области

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Драка между посетителями одесского кафе закончилась смертью одного из них. 23-летнего злоумышленника правоохранители задержали с поличным, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Примерно в 19.00 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из баров на проспекте Добровольского во время драки мужчину ударили ножом", — говорится в сообщении.

    1tv.od.ua
    Поножовщина в одесском кафе

    Было установлено, что между подозреваемым и группой находившихся в баре мужчин возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель схватил нож и начал наносить им удары. В результате ножевые ранения получили пятеро посетителей кафе. Четверым из них была оказана медицинская помощь. В настоящее время по поводу полученных телесных повреждений с заявлениями в полицию они не обращались.

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    Смертельным оказался удар для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался.

    Подозреваемого полицейские задержали с поличным. Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления — нож со следами крови.

    По данному факту начато уголовное производство. Задержанному сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей. В настоящее время досудебное следствие продолжается. В соответствии с законодательством за совершенное подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской области пациенты тубдиспансера устроили поножовщину.

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