Поножовщина в Киевской области: комментарий Нацполиции

Пострадавший накануне вечером вышел гулять с собакой и сделал замечание слишком громкой компании молодых людей. В результате боец с ножевым ранением в живот в тяжелом состоянии находится в больнице, а его собака умерла.

"Установлено, что 25-летний боец ​​Нацгвардии, поздно вечером выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. Один из молодчиков сначала пырнул ножом собаку, которая встала на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине", — сказано сообщили в полиции.

Молодых людей — зачинщиков конфликта, нашли. Ранение нанес один из отдыхающих, а еще двоих допросили в качестве свидетелей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в феврале в Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка.