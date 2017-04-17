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    Поножовщина в Киевской области: комментарий Нацполиции

    (обновлено: )12911
    В Ирпене бойца Нацгвардии ударили ножом за то, что молодой человек сделал замечание компании молодых людей, шумевших на улице, сообщает сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.
    112 Украина, youtube

    Пострадавший накануне вечером вышел гулять с собакой и сделал замечание слишком громкой компании молодых людей. В результате боец с ножевым ранением в живот в тяжелом состоянии находится в больнице, а его собака умерла. 

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    "Установлено, что 25-летний боец ​​Нацгвардии, поздно вечером выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. Один из молодчиков сначала пырнул ножом собаку, которая встала на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине", — сказано сообщили в полиции. 

    Молодых людей — зачинщиков конфликта, нашли. Ранение нанес один из отдыхающих, а еще двоих допросили в качестве свидетелей. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет. 

    Ранее сообщалось, что в феврале в Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка.

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