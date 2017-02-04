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    Происшествия

    В Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка

    (обновлено: )392
    Хозяйка квартиры праздновала с гостями день рождения. Когда компания вышла на лестничную площадку покурить, из квартиры этажом ниже выбежал 47-летний сосед и набросился на присутствующих с ножом.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Херсоне мужчина ранил ножом шесть человек, среди которых 4-летний ребенок, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

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    Сообщается, что информация о преступлении в многоэтажном доме была получена 3 февраля около 20.50. 

    Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, выяснила, что хозяйка квартиры праздновала с гостями день рождения. Когда компания вышла на лестничную площадку покурить, из квартиры этажом ниже выбежал 47-летний сосед и набросился на присутствующих с ножом. Злоумышленник ворвался за жертвами в квартиру и продолжал наносить удары, пока его не удалось закрыть на кухне и вызвать полицию.

    В ходе происшествия были ранены три женщины в возрасте 47, 41 и 18 лет, двое мужчин 35 и 18 лет и 4-летний мальчик. Четверо взрослых госпитализированы в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, так как злоумышленник нанес им ножевые ранения в грудную клетку, в лицо, в шею. Пятый взрослый находится в удовлетворительном состоянии. Ребенок с ножевым ранением шеи госпитализирован в детскую областную больницу. 

    Открыто уголовное производство по ст. 15 "Покушение на преступление" и п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. 

    Злоумышленник задержан по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, 20 января в Париже в метро в северо-восточной части столицы вооруженный ножом мужчина совершил несколько нападений на пассажиров.

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