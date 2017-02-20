Аваков о криминогенной ситуации в Украине: дальше будет только лучше

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В последние три месяца в Украине появилась "очень неплохая динамика по сокращению преступности", в частности, это касается угонов авто и уличных преступлений, сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в интервью украинским СМИ.

Как сообщает пресс-служба МВД, Аваков отметил, что улучшение криминогенной ситуации наметилось и в Мариуполе после запуска системы интеллектуального видеонаблюдения Единого сервисного аналитического центра областной полиции UASC.

"Можно, конечно, сказать, что во всем виновата полиция, реформа провалилась и вообще "все пропало". А можно трезво смотреть на вещи. То, что мы делаем, что нам удается делать, очень серьезно помогает", — сказал Аваков.

Министр добавил, что "дальше будет только лучше и критическую точку уже пройдено".

Аваков также заявил, что уровень преступности в обществе напрямую зависит от уровня жизни и благосостояния людей, а не только от квалификации правоохранителей.

"Мы проводили специальные исследования, как благосостояние общества влияет на уровень преступности. Прямая зависимость! Мы проанализировали военные конфликты последних лет в разных странах и видим, как в момент боевых действий растет уровень преступности. А потом видим вторичные признаки – как "выползает" оружие". Все это накладывается одно на другое", — акцентировал глава МВД.

Согласно его заявлению, что реформа правоохранительной системы и кадровое обновление в процессе реформ "не способствуют стабилизации ситуации, хоть и являются ключевыми моментами на пути к успеху".

Ранее Аваков заявил, что в течение 2014-2016 годов вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.