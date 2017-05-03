В одесском трамвае пассажиры устроили поножовщину

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Одесские патрульные задержали двух мужчин, которые устроили драку в общественном транспорте, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Вчера, около 21 часа вечера между двумя мужчинами, которые ехали в трамвае, возник спор, который перерос в драку. В ходе конфликта взбудораженные мужчины разбили стекло вагона. Также один из нарушителей выхватил нож и начал угрожать своему оппоненту", — говорится в сообщении в Facebook.

Facebook патрульной полиции Одессы В одесском трамвае подрались пассажиры

Напуганные инцидентом пассажиры вызвали полицию. Задержанных, 55 и 23 лет, передали следователям для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось о драке в Одесском городском совете.