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    Происшествия

    В одесском трамвае пассажиры устроили поножовщину

    (обновлено: )21201
    По данным патрульной полиции, спор между двумя мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из нарушителей правопорядка выхватил нож и начал угрожать своему оппоненту.
    В одесском трамвае подрались пассажиры
    Facebook патрульной полиции Одессы

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Одесские патрульные задержали двух мужчин, которые устроили драку в общественном транспорте, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

    "Вчера, около 21 часа вечера между двумя мужчинами, которые ехали в трамвае, возник спор, который перерос в драку. В ходе конфликта взбудораженные мужчины разбили стекло вагона. Также один из нарушителей выхватил нож и начал угрожать своему оппоненту", — говорится в сообщении в Facebook.

    Facebook патрульной полиции Одессы
    В одесском трамвае подрались пассажиры

    Напуганные инцидентом пассажиры вызвали полицию. Задержанных, 55 и 23 лет, передали следователям для выяснения всех обстоятельств.

    Ранее сообщалось о драке в Одесском городском совете.

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