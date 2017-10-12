КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в четверг провела обыск во львовской квартире, где проживают члены организации "Автономное сопротивление", сообщила участница "Автономного сопротивления" Анна Иванцик в Facebook.

По ее словам, работники СБУ, чтобы попасть в квартиру, выломали дверь, следственные действия продолжались несколько часов подряд.

facebook.com/annaivancik СБУ во Львове провела обыски у левых националистов

Как сообщил еще один активист организации Артем Артеменко, обыски также проводились в квартирах других активистов — Максима Осадчука, Ирины Волошин, Антона Парамбуля и на ул. Железнодорожной, 20, где расположен их офис.

Руководитель управления СБУ во Львовской области Александр Ткачук в комментарии ZAXID.NET подтвердил проведение обысков у активистов одной из организаций. Название организации и фамилии подозреваемых он не назвал.

"Наши оперативники и следователи получили информацию о том, что отдельные активисты проводят акции, которые финансируются с территории Российской Федерации, то есть заказные акции. Сейчас происходят санкционированные согласно действующему законодательству обыски, во время которых изымаются материалы, которые могут быть доказательствами в этом уголовном производстве", — сказал он.

Представители "Автономного сопротивления", в частности те, у кого прошли обыски, опубликовали на своих страницах в Facebook призыв прийти 14 октября, когда во Львове будут отмечать 75-ю годовщину создания УПА, на альтернативный марш УПА.