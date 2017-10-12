ГПУ устроила обыски в Нацкомиссии по ценным бумагам

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины в четверг, 12 октября, провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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"В помещении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку следственно-оперативная группа генеральной прокуратуры Украины проводила сегодня обыск и другие действия в рамках досудебного расследования дела. Комиссия содействует всем законным действиям следователей и предоставляет запрашиваемые документы и необходимые разъяснения", — говорится в сообщении комиссии в Facebook.

Также сообщается, что в настоящее время комиссия работает в штатном режиме.

О каком уголовном деле идет речь, не уточняется.

Напомним, 3 октября на 14 предприятиях Одесской области прошли обыски по делу о пожаре в детском лагере "Виктория".