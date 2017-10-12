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    МИД выразил протест в связи с обысками в Крыму

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    МИД Украины сообщил, что в Бахчисарае прошли обыски, в результате которых были задержаны шесть человек. По данным крымского управления ФСБ РФ, на полуострове была пресечена деятельность ячейки террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами".
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с обысками в Крыму, сообщила пресс-служба ведомства.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как уточняет внешнеполитическое ведомство, в среду в Бахчисарае прошли обыски, в результате которых были задержаны шесть человек.

    "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест… Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей крымского полуострова", — говорится в сообщении.

    Ранее крымское управление ФСБ РФ сообщило, что на полуострове пресечена деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", в отношении шестерых ее членов возбуждено уголовное дело.

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