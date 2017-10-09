В горсовете Черкасс прошли обыски

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В черкасском горсовете и на объектах незавершенного строительства прошли обыски в понедельник в связи с уголовным делом о растрате бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

По данным прокуратуры, дело возбуждено по факту присвоения и растраты бюджетных средств при закупке товаров и услуг, предоставления должностными лицами горсовета незаконных разрешений на строительство многоэтажных домов и самовольного осуществления частными предприятиями строительных работ в ущерб интересам государства.

Дела заведены по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "злоупотребление властью или служебным положением" и "самоуправство" УК Украины.

"По результатам обысков… правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, в том числе по строительству объектов жилой застройки земельного участка, а на территориях незавершенного строительства — строительную технику для дальнейших экспертных исследований и установления обстоятельств совершения уголовных преступлений", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Напомним, 3 октября на 14 предприятиях Одесской области прошли обыски по делу о пожаре в детском лагере "Виктория".