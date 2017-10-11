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    Общество

    СБУ не исключает провокаций 14 октября в Украине

    (обновлено: )211
    По поводу провокаций по отношению к Киево-Печерской лавре Грицак заявил, что "работники лавры делают шаги на опережение, разглашая информацию, чтобы потом избежать инсинуаций".
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что 14 октября в Украине могут произойти провокации.

    Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу заявлений настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о возможных провокациях 14 октября, вплоть до захвата Лавры.

    Протест медработников. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве — после всего того, что мы задокументировали в течение нескольких последних лет", — отметил Грицак.

    "По поводу Киево-Печерской лавры информация ходит не первую неделю. Мы проверяем эту информацию, мы в принципе понимаем эту ситуацию, которая есть. Но мне кажется, что работники лавры делают шаги на опережение, разглашая информацию, чтобы потом избежать инсинуаций", — сказал Грицак.

    По его заверению, "СБУ будет делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улице столицы и других регионов страны".

    "Скажу откровенно, от себя и от СБУ мы будем делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах столицы и в других регионах нашей страны", — подчеркнул Грицак.

    Ранее наместник Киево-Печерской лавры, которая управляется Украинской православной церковью Московского патриархата, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения 14-17 октября.

    В Киеве 14 октября традиционно проходят марши националистических сил, приуроченные к празднованию Дня украинского казачества.

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