В Никополе проводят массовые обыски у "Правого сектора"

КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. В Никополе Днепропетровской области в пятницу 6 октября силовики проводят массовые обыски помещений "Правого сектора". Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Правый Сектор".

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Указано, что обыски проводятся более чем в десяти помещениях.

Основанием для обысков стало уголовное производство по статье об умышленном уничтожении чужого имущества (ч.2 ст.194 УК). В частности, членов "Правого сектора" подозревают в поджоге микроавтобуса Mercedes Sprinter.

"Очевидно, что после того, как Никопольский полиция не смогла найти повод закрыть националистов, которые по абсолютно законной процедуре помогали организовать и провести сбор подписей по отзыву мэра Никополя Фисака и направили обращение в соответствующие структуры о его коррупционные схемы, был задействован механизм давления через силовые структуры — закрыть решили всех", — говорится в сообщении.

В конце сентября группа активистов, назвавших себя представителями молодежного крыла "Правого сектора", попыталась проникнуть на закрытую территорию Администрации президента Украины.