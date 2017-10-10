Львовщина: в школе-интернате грубо нарушают нормы питания детей

РИА Новости Украина

В школе-интернате на Львовщине нарушаются нормы питания детей. Об этом сообщили мониторы Национального превентивного механизма во время визита без предупреждения в Рава-Русской общеобразовательной специализированной школы-интерната I-III степеней.

В этом учебном году в школу зачислено 349 детей, из них 66 учеников приходят только на учебу, 235 воспитанников учатся и в течение недели проживают в интернате. В школе дети углубленно изучают украинский язык и литературу. В четырех классах интерната по программам специальной школы учатся дети, имеющие психические расстройства.

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Во время визита мониторы выяснили, что из-за недофинансирования школа-интернат была вынуждена уменьшить нормы питания для учащихся.

"В прошлом году мы получили из бюджета 2 миллиона гривен, а в этом – только 1 млн 200 тыс.", – отметил директор учебного заведения Андрей Солтис.

Следовательно, дети не получают достаточного количества мяса, кисломолочных продуктов и фруктов.

npm.org.ua Условия в школе-интернат во Львовской области

Кроме этого, работа пищеблока не организована должным образом: нарушаются санитарные нормы и правила хранения продуктов.

Также мониторы обнаружили, что в спальных корпусах дверь в личные комнаты учеников были закрыты на замки. По словам руководства заведения, таким образом в школе поддерживают порядок.

В помещениях школы сохраняется низкая температура. Это отмечают и сами ученики. Они говорят, что раньше отопительного сезона тепла ждать не приходится. В теплом помещении мониторы зафиксировали температуру на уровне +16 С.

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Кроме того, в беседах с детьми выяснено, что во время уроков их могут ставить в угол. При этом ни ученики, ни учителя не считают это методом наказания. Между преподавателями и детьми сохраняются хорошие отношения.

В целом в школе мониторы отметили доброжелательный микроклимат: дети коммуникабельные, тепло отзываются о персонале учреждения.

Ученики демонстрируют успехи в обучении, в частности в этом году шестеро претендентов на получение золотой медали.

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Школа активно привлекает средства зарубежных благотворительных фондов для благоустройства: замены окон, приобретение детских кроватей и дверей в спальных корпусах.

По результатам мониторингового визита будут подготовлены акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Министерство образования и науки Украины и руководства Львовской облгосадминистрации.