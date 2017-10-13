Спецкор: известны новые подробности покушения на замглавы Одесской ОГА

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Сотрудники полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины задержали предполагаемых исполнителей покушения на первого заместителя руководителя Одесского облсовета Олега Радковского. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Начальник областного главка полиции также отметил, что следствие располагает информацией о криминальных связях исполнителей покушения.

Как проходят следственные действия, сообщил с места событий специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Что известно о задержании и задержанных?

— Их личности пока что не сообщаются. Но известно, что это двое мужчин. Один из них 90-го года рождения, другой 94-го. Один из них — житель Одесской области, другой — Херсонской. Также сообщается, что у преступников выявлен целый арсенал оружия. Его нашли в разных местах. Это были обыски как в гаражах, так и в квартирах, где жили подозреваемые, где они могли находиться и где могли находиться их связи. Сообщается, что это была большая спецоперация, к которой были привлечены сотрудники полиции, а также СБУ и спецподразделение КОРД. Всего прошло около 30 обысков в различных помещениях и выявлено самое главное орудие преступления — автомобиль КІА, на котором они передвигались и на котором они, собственно, и приехали к ресторану, возле которого совершили выстрелы из окна этого автомобиля. Это черный автомобиль. Причем на нем были украденные номерные знаки, с другого автомобиля. И на таких же знаках они передвигались по городу и дальше. И также было найдено орудие преступления — карабин калибра 5,6 миллиметра. Из него было сделано четыре выстрела. Напомню, 4 октября вечером, около девяти, было четыре выстрела произведено из окна автомобиля КІА по Олегу Радковскому. Три выстрела попало в зампреда облсовета. Один прошел мимо. После этого нападавшие скрылись. Но это не весь арсенал оружия, который у них нашли. Кроме того еще у них нашли два карабина калибра 7,6 миллиметра, два пистолета, более 600 патронов различного калибра, семь пистолетов травматического действия, два револьвера и три охотничьих ружья, специально переделанные под гладкоствольные патроны. Кроме того, у преступников нашли форму с шевронами полиции и маски.

Дмитрий Головин / Facebook Оружие, найденное у преступников, которые покушались на замглавы Одесского ОГА

Также было найдено около 14 мобильных телефонов, раций и номерные знаки, в том числе зарубежной регистрации. В данный момент открыто два уголовных производства по статье 115 «покушение на преступление», и по статье 15 «умышленное убийство». Сейчас разрабатываются связи и выходы на заказчика. Потому что подозревается, что все-таки эти два молодых человека, они исполнители и не случайно заявление одесской полиции о том, что есть подозрение о том, что эти люди причастны к каким-то криминальным связям. Скорее всего им просто сказали, то есть это покушение, и в ближайшее время будут произведены допросы, в ходе которых следователи надеются все-таки выйти на заказчиков и пояснить картину.

Правоохранители сообщают, как они вышли на этих людей? С чего начали расследование?

— Расследование шло очень много дней, в принципе. С первой же минуты после преступления они попытались сначала задержать их по горячим следам. Но это не получилось. Пока что всей картины не сообщают. Есть только некоторые моменты. Информаторы в чем-то помогли, в чем-то засветились сами подозреваемые. Себя неправильно повели. То есть они никуда не уехали, а остались здесь, в городе, и все это оружие тоже находилось в тех местах, где они жили.

Полиция Одесской области/Facebook На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017

В каком состоянии Олег Радковский находится?

— Сейчас он находится еще в больнице. Конечно, состояние уже получше, но одну пулю пока что медикам не удалось извлечь, которая попала ему в спину, в область позвоночника. Она не критична, но в ближайшее время врачи ищут возможность, как провести такую операцию, чтобы извлечь эту пулю. А пули из руки и ноги уже извлечены и никаких больших хлопот не доставили. Его жизни уже ничего не угрожает.

Покушение связывают с политической деятельностью Радковского или с бизнесом?

— Есть разные варианты. Со стороны именно Радковского, его однопартийцев, есть заявление о том, что это именно политические мотивы. Что накануне выборов в городские громады есть давление на оппозиционеров и именно с этим связывают. Даже были такие громкие заявления, что имена заказчиков следует искать в среде президента. Но что касается именно следствия, то наоборот другие заявления, о том что скорее всего это не политические мотивы. Такое же заявление сделал глава облсовета. Он тоже заявил, что никакой политики в этом не видит и скорее всего это какие-то бизнес-связи еще из прошлого Радковского, он в немалом количестве различных скандалов был засвечен, в том числе и строительных больших проектах, которые не были завершены и даже были такие мнения о том, что возможно кто-то просто лично мстил за то, что не получил квартиру в том доме, в котором приобрел. А имя этого дома представлял именно Радковский в свое время. То есть варианты разные. Пока что точно сказать нельзя, но по заявлениям следователя, это был все-таки заказ, но не политический.

Думская.net На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017

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На ситуацию в городе каким-то образом это повлияло?

— В принципе, какой-то паники в городе нет. Конечно же, то что просто в самом центре города произошло покушение, люди были шокированы. Первые дни немножко с опаской даже в центре передвигались, но в принципе это уже прошло. Горожане надеются, что будут найдены заказчики, потому что исполнители это только полдела. Главное то, куда ведет эта точка и кто инициировал это покушение. И очень встревожены, что такие вещи происходят в центре города, где могут быть просто случайные прохожие, дети. То есть, если уж происходят какие-то разборки, то чтобы это происходило не в центре города.

Напомним, предполагаемые преступники имели форму с шевронами полиции и маски. Полиция также изъяла 14 мобильных телефонов, рации, номерные автомобильные знаки, в том числе болгарские. По информации следствия, задержанные имели криминальные связи.