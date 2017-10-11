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    Политика

    Львовский облсовет призвал Порошенко вернуть героизацию Бандеры и Шухевича

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    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Львовский областной совет просит президента Петра Порошенко вернуть лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере и главнокомандующему Украинской повстанческой армии (УПА) Роману Шухевичу звание "Героев Украины".

    Соответствующее решение было принято на сессии 10 октября.

    "14 октября мы будем отмечать 75-летие создания УПА, однако до сих пор нет указа президента о праздновании этой даты. Героев ОУН-УПА, которые десятилетиями боролись за Украину, власть и далее игнорирует. Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины восстановить историческую справедливость и вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звания "Героев Украины ", — цитирует обращение депутатов к главе государства пресс-служба ВО "Свобода".

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