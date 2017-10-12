СБУ нашла причастных к актам вандализма у дипучреждений во Львове

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. СБУ разоблачила во Львове группировку, устраивавшую провокации и акты вандализма, сообщает в четверг пресс-служба СБ Украины.

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Как отмечается в сообщении, сотрудниками спецслужбы установлена причастность лидеров группы к ряду актов вандализма, в том числе у зданий консульских и дипломатических учреждений иностранных стран, функционирующих в регионе. Также сообщается, что участники группы распространяли в социальных сетях материалы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в регионе.

"Во время восьми обысков по месту жительства и в офисах радикалов правоохранители изъяли компьютерную технику и материалы с доказательствами противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по двум статьям: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В начале этого года было совершено несколько актов вандализма во Львовской области. В частности, во Львове разрисовали краской забор генерального консульства Польши, а в селе Гута Пеняцкая Львовской области неизвестные повредили памятник жителям этого села, погибшим в 1944 году.