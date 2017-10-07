Из Кропивницкого о реформах и белых тапочках для населения

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РИА Новости Украина

Люди делятся на тех, кто лечится народными средствами, и тех, кто лечится на народные средства.

Власть обещает украинцам четыре реформы кряду – они якобы должны сильно изменить нашу жизнь. Не сразу, но кардинально. Образовательная, пенсионная, судебная и медицинская – каждая из них вызывает бурные дискуссии, столкновения полярных взглядов, доходит до оскорблений и личных угроз, но все это, слава Богу, пока только в социальных сетях и ток-шоу, пишет Ефим Мармер.

На улицы народ не выходит, а все потому, что украинские реформы – это не так страшно, как их малюют политические черти.

Многие из образовательных новаций уже испытывались и отменялись в разное время. Только через 12 лет узнаем, как оно – учиться в двенадцатом классе. И специализированные классы мы уже проходили. В ходе нынешней реформы практически полностью будет выдавлен из школы русский язык. Но неизбежно закончится война, постепенно изменятся отношения с Россией, и, я уверен, "великий, могучий" вновь будет востребован. Не захочет министерство образования – экономика заставит. Все же легче учить русский, чем китайский.

С пенсионной реформой еще проще. Однозначно, наши пенсионеры лучше жить не станут. Хотя бы потому, что слово "лучше" в данном случае неприменимо. Ну увеличится ваша пенсия с 60 до 80 долларов, и что? Много вы на эту прибавку налечитесь и наездите? Просто купите чуть больше дешевых товаров и продуктов и чуть больше отложите на похороны.

Подумайте сами: откуда взяться справедливости, если в местных судах все те же? Повышайте им зарплаты хоть до уровня газовых топ-менеджеров, все равно будут брать взятки (только пропорционально росту своих доходов). Вот вам и суть, и перспективы нынешней судебной реформы.

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Больше всего проблем с реформой здравоохранения. И у больных, и у здоровых, и у медиков, и у чиновников, и у фармацевтов, и у производителей лекарств и медоборудования. Геморрой на всю голову для всей страны: реформа нужна, но такая ли?

Помните, премьер-министр клялся, что снизит цены на лекарства? Сужу исключительно по собственным регулярным закупкам: цены не только не снизились, но даже повысились, а самое худшее то, что часть лекарств (те, которые лечат) вообще исчезла из аптек. Программа "Доступні ліки" быстро превращается в еще одну субсидию – на сей раз по обеспечению дешевыми и малоэффективными лекарствами самой незащищенной категории населения. Тех, кто купить нужные лекарства просто не в состоянии.

Миссис Супрун хочет изменить систему здравоохранения одномоментно во всей стране. Ррраз, и живем по-новому. Наверное, можно и так, но только если страна подготовлена к таким переменам и если она размером с Кировоградскую область. Любой толковый менеджер скажет: нужен пилотный проект. Ту же Кировоградщину можно легко обеспечить тысячей новых компьютеров, наладить сеть, найти дополнительно пару сотен врачей, готовых принять участие в эксперименте. Обустроить в областном центре штаб – с чиновниками, менеджерами, юристами, нашими и западными экспертами. За два года все отладить, написать кучу методичек и запустить проект еще в нескольких областях.

Реформа обещает нам бесплатно скорую помощь, визит к семейному врачу, роды и легкую смерть, то бишь паллиативную помощь. За все остальное (собственно лечение) – платить, платить и еще раз платить. Из чего – из новой пенсии? Не смешите мои тапочки…