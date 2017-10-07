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    Репортажи

    Из Кропивницкого о реформах и белых тапочках для населения

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (205)

    (обновлено: )21240
    У каждой осени своя уникальная особенность. Теплая, холодная, дождливая, бурная, революционная, выборная, военная… Нынешняя обещает стать реформаторской.
    Медицинский осмотр. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Люди делятся на тех, кто лечится народными средствами, и тех, кто лечится на народные средства.

    Власть обещает украинцам четыре реформы кряду – они якобы должны сильно изменить нашу жизнь. Не сразу, но кардинально. Образовательная, пенсионная, судебная и медицинская – каждая из них вызывает бурные дискуссии, столкновения полярных взглядов, доходит до оскорблений и личных угроз, но все это, слава Богу, пока только в социальных сетях и ток-шоу, пишет Ефим Мармер

    На улицы народ не выходит, а все потому, что украинские реформы – это не так страшно, как их малюют политические черти.

    Радиоактивный могильник в Кропивницком
    uc.kr.ua
    Из Кропивницкого. Что делать, если мы растревожили радиоактивный могильник?

    Многие из образовательных новаций уже испытывались и отменялись в разное время. Только через 12 лет узнаем, как оно – учиться в двенадцатом классе. И специализированные классы мы уже проходили. В ходе нынешней реформы практически полностью будет выдавлен из школы русский язык. Но неизбежно закончится война, постепенно изменятся отношения с Россией, и, я уверен, "великий, могучий" вновь будет востребован. Не захочет министерство образования – экономика заставит. Все же легче учить русский, чем китайский.

    С пенсионной реформой еще проще. Однозначно, наши пенсионеры лучше жить не станут. Хотя бы потому, что слово "лучше" в данном случае неприменимо. Ну увеличится ваша пенсия с 60 до 80 долларов, и что? Много вы на эту прибавку налечитесь и наездите? Просто купите чуть больше дешевых товаров и продуктов и чуть больше отложите на похороны.

    Подумайте сами: откуда взяться справедливости, если в местных судах все те же? Повышайте им зарплаты хоть до уровня газовых топ-менеджеров, все равно будут брать взятки (только пропорционально росту своих доходов). Вот вам и суть, и перспективы нынешней судебной реформы.

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    Больше всего проблем с реформой здравоохранения. И у больных, и у здоровых, и у медиков, и у чиновников, и у фармацевтов, и у производителей лекарств и медоборудования. Геморрой на всю голову для всей страны: реформа нужна, но такая ли?

    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    politeka.net
    Пенсионная реформа: сюрпризы будут, не расслабляйтесь - эксперт

    Помните, премьер-министр клялся, что снизит цены на лекарства? Сужу исключительно по собственным регулярным закупкам: цены не только не снизились, но даже повысились, а самое худшее то, что часть лекарств (те, которые лечат) вообще исчезла из аптек. Программа "Доступні ліки" быстро превращается в еще одну субсидию – на сей раз по обеспечению дешевыми и малоэффективными лекарствами самой незащищенной категории населения. Тех, кто купить нужные лекарства просто не в состоянии.

    Миссис Супрун хочет изменить систему здравоохранения одномоментно во всей стране. Ррраз, и живем по-новому. Наверное, можно и так, но только если страна подготовлена к таким переменам и если она размером с Кировоградскую область. Любой толковый менеджер скажет: нужен пилотный проект. Ту же Кировоградщину можно легко обеспечить тысячей новых компьютеров, наладить сеть, найти дополнительно пару сотен врачей, готовых принять участие в эксперименте. Обустроить в областном центре штаб – с чиновниками, менеджерами, юристами, нашими и западными экспертами. За два года все отладить, написать кучу методичек и запустить проект еще в нескольких областях.

    Реформа обещает нам бесплатно скорую помощь, визит к семейному врачу, роды и легкую смерть, то бишь паллиативную помощь. За все остальное (собственно лечение) – платить, платить и еще раз платить. Из чего – из новой пенсии? Не смешите мои тапочки…

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