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    В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

    (обновлено: )11810
    Как сообщила посол Украины в Венгрии, состоялась акция под посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины ранее.
    В Будапеште прошла акция Самоопределение для Закарпатья
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    КИЕВ, 13 кот — РИА Новости Украина. Несмотря на протест Украины в Будапеште состоялась акция "Самоопределение для Закарпатья" возле украинского посольства, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По ее словам, состоялась акция под посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы изначально заявили, что они выступают за: самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины, выражают протест против "варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

    "В ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и выражение протестов, во время которых участники свободно выражают свои мнения, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции", — отметила украинский дипломат.

    "Уверена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить в Украине"…. И для полноты картинки — официальный флаг каталонской автономии", — заявила посол.

    facebook.com/permalink
    В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

    Напомним, ранее МИД Украины уже направил ноту протеста по поводу данной акции. 

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