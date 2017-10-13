КИЕВ, 13 кот — РИА Новости Украина. Несмотря на протест Украины в Будапеште состоялась акция "Самоопределение для Закарпатья" возле украинского посольства, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

По ее словам, состоялась акция под посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы изначально заявили, что они выступают за: самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины, выражают протест против "варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

"В ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и выражение протестов, во время которых участники свободно выражают свои мнения, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции", — отметила украинский дипломат.

"Уверена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить в Украине"…. И для полноты картинки — официальный флаг каталонской автономии", — заявила посол.

facebook.com/permalink В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"

Напомним, ранее МИД Украины уже направил ноту протеста по поводу данной акции.