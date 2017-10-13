В Будапеште пройдет акция "Самоопределение для Закарпатья"

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Акции под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья" запланирована на пятницу в столице Венгрии Будапеште.

Ранее МИД Украины уже направил ноту протеста по поводу данной акции, глава ведомства Павел Климкин.

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?" — отметил Климкин.

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"Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — добавил министр.

Спикер МИД Марьяна Беца позже уточнила в комментарии СМИ, что указанную акцию организовывает неправительственная венгерская организация, а МИД Венгрии только сообщил украинскому посольству о ее проведении. Скорее всего, по словам Бецы, акция пройдет в Будапеште.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальный Будапешт будет требовать от Украины отозвать закон об образовании, а в противном случае будет добиваться введения ЕС санкций против Украины.

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Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине. С критикой украинского закона также выступила и Румыния.