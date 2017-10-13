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    Премьер Венгрии пообещал венграм Карпатского бассейна "великую эпоху"

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    Виктор Орбан призвал румынских, словацких, сербских и украинских граждан строить хорошие отношения с такой великой страной, как Венгрия. Он обещает "защитить права" заграничных венгров.
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещает в ближайшее время расцвет венгров Карпатского бассейна.

    "Мы стоим на пороге великой эпохи", — заявил в интервью глава венгерского правительства, пишет "Мукачево.нет".

    Как сообщает издание, в Венгрии вступает в активную фазу избирательная кампания, что прослеживается в действиях и риторике "основных игроков и претендентов на кресла в венгерском парламенте", в том числе в обещаниях "защитить права" заграничных венгров.

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В частности, Орбан пообещал, что одним из величайших достижений ближайших лет станет расцвет "каждого, даже самого отдаленного села, где проживают венгры".

    "В интересах румынских, словацких, сербских и украинских граждан строить хорошие отношения с такой великой страной, как Венгрия", — заключил премьер.

    Заявление Орбана прозвучало на фоне обострения отношений между Украиной и Венгрией из-за нового закона об образовании. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за данного закона. По его словам, он нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.

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