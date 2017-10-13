Премьер Венгрии пообещал венграм Карпатского бассейна "великую эпоху"

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещает в ближайшее время расцвет венгров Карпатского бассейна.

"Мы стоим на пороге великой эпохи", — заявил в интервью глава венгерского правительства, пишет "Мукачево.нет".

Как сообщает издание, в Венгрии вступает в активную фазу избирательная кампания, что прослеживается в действиях и риторике "основных игроков и претендентов на кресла в венгерском парламенте", в том числе в обещаниях "защитить права" заграничных венгров.

Читайте также: Языковые проблемы в Украине: почему Россия молчит, а Венгрия кричит?

В частности, Орбан пообещал, что одним из величайших достижений ближайших лет станет расцвет "каждого, даже самого отдаленного села, где проживают венгры".

"В интересах румынских, словацких, сербских и украинских граждан строить хорошие отношения с такой великой страной, как Венгрия", — заключил премьер.

Заявление Орбана прозвучало на фоне обострения отношений между Украиной и Венгрией из-за нового закона об образовании. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за данного закона. По его словам, он нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.