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    Украина требует от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"

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    Климкин заявил, что венгерский МИД сообщил посольству Украины об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья": "Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. МИД Украины направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья".

    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
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    Об этом заявил в среду глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

    "Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    При этом не указывается, где планируют провести акцию. 

    Как сообщалось ранее, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.

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