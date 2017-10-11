Украина требует от Венгрии запретить акцию "Самоопределение для Закарпатья"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. МИД Украины направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья".

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Об этом заявил в среду глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

При этом не указывается, где планируют провести акцию.

Как сообщалось ранее, глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.