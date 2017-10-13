наверх
13.10.201713:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ЕС многие проводят лицемерную политику в отношении РФ – Венгрия

    (обновлено: )28610
    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто заявил, что многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать.
    Глава МИД Венгрии П. Сиярто. Архивное фото
    Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Многие страны ЕС проводят лицемерную политику, поддерживая антироссийские санкции и одновременно продолжая активное торгово-экономическое сотрудничество с РФ, считает министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Wall Street Journal: РФ и США. Битва за европейский рынок газа

    "Относительно России в Европе много лицемерия. Многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать", — заявил венгерский министр в интервью, которое в пятницу опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.

    "На последнем Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся минувшим летом, было больше людей, говоривших по-немецки, чем по-русски. Многие компании, прежде всего германские, голландские и австрийские, запустили серьезные проекты с "Газпромом". Это факты", — подчеркнул политик, принимающий участие в итало-венгерском бизнес-форуме в Милане.

    По словам Сиярто, Венгрия выступает за прагматичные отношения между ЕС и Россией. "Центральная Европа – и мы это знаем из истории – только теряет из-за столкновения между Западом и Востоком", — сказал он.

    "Для нас лучше всего было бы, чтобы между Западной Европой и Россией развивалось максимально возможное эффективное и прагматичное сотрудничество. Поэтому, когда я говорю, что Германия и Россия имеют очень тесные экономические связи, я не имею в виду ничего негативного. По сути дела, мы им завидуем", — признался глава венгерского МИД.

    Говоря о нынешнем торгово-экономическом сотрудничестве между Венгрией и РФ, Сиярто отметил, что оно постоянно развивается. "За первые семь месяцев текущего года наш экспорт в Россию увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Но за последние три года из-за введения санкций Венгрия потеряла возможности для экспорта в Россию как минимум на сумму 7 миллиардов долларов", — подчеркнул министр.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидер венгерских праворадикалов "Йоббик" Иштван Саваи
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое