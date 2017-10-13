В ЕС многие проводят лицемерную политику в отношении РФ – Венгрия

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Многие страны ЕС проводят лицемерную политику, поддерживая антироссийские санкции и одновременно продолжая активное торгово-экономическое сотрудничество с РФ, считает министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

"Относительно России в Европе много лицемерия. Многие страны заключают крупные сделки с Москвой в области экономики и энергетики, однако они не хотят этого демонстрировать", — заявил венгерский министр в интервью, которое в пятницу опубликовала газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore.

"На последнем Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся минувшим летом, было больше людей, говоривших по-немецки, чем по-русски. Многие компании, прежде всего германские, голландские и австрийские, запустили серьезные проекты с "Газпромом". Это факты", — подчеркнул политик, принимающий участие в итало-венгерском бизнес-форуме в Милане.

По словам Сиярто, Венгрия выступает за прагматичные отношения между ЕС и Россией. "Центральная Европа – и мы это знаем из истории – только теряет из-за столкновения между Западом и Востоком", — сказал он.

"Для нас лучше всего было бы, чтобы между Западной Европой и Россией развивалось максимально возможное эффективное и прагматичное сотрудничество. Поэтому, когда я говорю, что Германия и Россия имеют очень тесные экономические связи, я не имею в виду ничего негативного. По сути дела, мы им завидуем", — признался глава венгерского МИД.

Говоря о нынешнем торгово-экономическом сотрудничестве между Венгрией и РФ, Сиярто отметил, что оно постоянно развивается. "За первые семь месяцев текущего года наш экспорт в Россию увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Но за последние три года из-за введения санкций Венгрия потеряла возможности для экспорта в Россию как минимум на сумму 7 миллиардов долларов", — подчеркнул министр.