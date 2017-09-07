Новак: Украина не обращалась по возобновлению покупок газа РФ

РИА Новости

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Украина не обращалась к России с инициативой о возобновлении покупок российского газа.

"Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ВЭФ.

"Они закупают реверсом газ сейчас. Будем смотреть динамику заполнения хранилищ ПХГ, тогда только можно будет говорить — это первое. Второе — многое зависеть будет от того, какая будет температура зимой. Сейчас прогнозировать трудно. Прошлую зиму прошли же, зима была теплая", — добавил Новак на вопрос о том, сможет ли Украина пережить зиму без российского газа.

Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.