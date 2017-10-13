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13.10.201719:13
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    Фотоленты

    Фотоитоги 13 октября: уникальный радар "Укроборонпрома", жуткое ДТП в Одесской области

    (обновлено: )16802
    3D смотровой локатор 80К6Т - передовая разработка КП НПК Искра , входящая в состав ГК Укроборонпром , которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке Оружие и безопасность-2017 .
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Харькове неизвестные подожгли сразу четыре BMW
    Вертолет тушит пожары в Кейптауне, Южная Африка.
    Медсестры отдают дань уважения покойному королю Таиланда Бхумиболу Адульядею, чтобы отметить первую годовщину его смерти в больнице Сирирая, где он скончался в Бангкоке.
    На действующем вулкане Симмое в Японии впервые за последние шесть лет началось извержение. Улицы ближайшего к нему города Тахакару покрылись вулканическим пеплом.
    Принятие присяги курсантами первых курсов юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел, в Киеве.
    Израильские солдаты задерживают палестинского мальчика во время столкновений в городе Хеврон на Западном берегу.
    Протесты во Франции.
    В результате наводнения, которое накрыло свиноводческую ферму в районе Тханьхоа, Вьетнам, погибло около 4000 свиней.
    Студент Национального университета Киево-Могилянская академия моет памятник Григорию Сковороде во время традиционной акции Чистый Сковорода на Контрактовой площади в Киеве.
    3D смотровой локатор 80К6Т - передовая разработка КП НПК Искра , входящая в состав ГК Укроборонпром , которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке Оружие и безопасность-2017 .
    3D смотровой локатор 80К6Т - передовая разработка КП "НПК" Искра ", входящая в состав ГК" Укроборонпром ", которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке" Оружие и безопасность-2017 ".
    ukroboronprom.com.ua
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    В Одесской области ВАЗ насмерть сбил трех пенсионерок
    @gunp.odessa
    В Харькове неизвестные подожгли сразу четыре BMW
    НПУ в Харьковской области
    Вертолет тушит пожары в Кейптауне, Южная Африка.
    Вертолет тушит пожары в Кейптауне, Южная Африка.
    REUTERS Mike Hutchings
    Медсестры отдают дань уважения покойному королю Таиланда Бхумиболу Адульядею, чтобы отметить первую годовщину его смерти в больнице Сирирая, где он скончался в Бангкоке.
    Медсестры отдают дань уважения покойному королю Таиланда Бхумиболу Адульядею, чтобы отметить первую годовщину его смерти в больнице Сирирая, где он скончался в Бангкоке.
    REUTERS Athit Perawongmetha
    На действующем вулкане Симмое в Японии впервые за последние шесть лет началось извержение. Улицы ближайшего к нему города Тахакару покрылись вулканическим пеплом.
    На действующем вулкане Симмое в Японии впервые за последние шесть лет началось извержение. Улицы ближайшего к нему города Тахакару покрылись вулканическим пеплом.
    REUTERS
    Принятие присяги курсантами первых курсов юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел, в Киеве.
    Принятие присяги курсантами первых курсов юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел, в Киеве.
    УНИАН
    Израильские солдаты задерживают палестинского мальчика во время столкновений в городе Хеврон на Западном берегу.
    Израильские солдаты задерживают палестинского мальчика во время столкновений в городе Хеврон на Западном берегу.
    REUTERS Mussa Qawasma
    Протесты во Франции.
    Протесты во Франции.
    REUTERS Stephane Mahe
    В результате наводнения, которое накрыло свиноводческую ферму в районе Тханьхоа, Вьетнам, погибло около 4000 свиней.
    В результате наводнения, которое накрыло свиноводческую ферму в районе Тханьхоа, Вьетнам, погибло около 4000 свиней.
    REUTERS Kham
    Студент Национального университета Киево-Могилянская академия моет памятник Григорию Сковороде во время традиционной акции Чистый Сковорода на Контрактовой площади в Киеве.
    Студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" моет памятник Григорию Сковороде во время традиционной акции "Чистый Сковорода" на Контрактовой площади в Киеве.
    УНИАН

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    3D смотровой локатор 80К6Т - передовая разработка КП "НПК" Искра ", входящая в состав ГК" Укроборонпром ", которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке" Оружие и безопасность-2017 ".

    "Укроборонпром" представил 3D смотровой локатор 80К6Т — передовая разработка КП "НПК" Искра ", входящая в состав ГК" Укроборонпром ", которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке" Оружие и безопасность-2017 ". 

    Благодаря радару защитники Украины смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на всех высотах от 0 до более 40 км. 3D смотровой локатор 80К6Т может отслеживать до 500 целей одновременно.

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    Автомобиль "ВАЗ 2106" насмерть сбил трех пожилых женщин, сидевших на скамейке возле дома. Трагедия произошла в селе Виноградовка Болградского района Одесской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

    По данным правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села. 

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