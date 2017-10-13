Фотоитоги 13 октября: уникальный радар "Укроборонпрома", жуткое ДТП в Одесской области

"Укроборонпром" представил 3D смотровой локатор 80К6Т — передовая разработка КП "НПК" Искра ", входящая в состав ГК" Укроборонпром ", которая предназначена для выдачи целеуказания средствам ПВО. Новинка впервые демонстрируется на выставке" Оружие и безопасность-2017 ".
Благодаря радару защитники Украины смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на всех высотах от 0 до более 40 км. 3D смотровой локатор 80К6Т может отслеживать до 500 целей одновременно.
Смотрите также: Гибель полуголой россиянки на курорте: выяснились подробности о погибшей
Автомобиль "ВАЗ 2106" насмерть сбил трех пожилых женщин, сидевших на скамейке возле дома. Трагедия произошла в селе Виноградовка Болградского района Одесской области, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
По данным правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106" не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех жительниц села.