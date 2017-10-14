Саакашвили все же решил обжаловать лишение его гражданства Украины

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что обжалует в украинском суде лишение его гражданства Украины после получения от властей всех необходимых документов, это будет сделано в максимум в течение двух недель.

"Иск я подам после того, как смогу убедиться, что все документы… они предоставили. Часть они уже предоставили", — сказал Саакашвили на пресс-конференциею в пятницу.

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Он добавил, что после его возвращения в Украину у команды его адвокатов не было времени заниматься его делом, так как они были заняты в процессах по активистам, которых власть обвиняет "в прорыве границы".

"У нас не было юридических ресурсов заниматься моими личными проблемами, но, я думаю, мы найдем время, чтобы это сделать в ближайшее время… в ближайшие дни или максимум пару недель", — отметил Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

Ранее адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, однако ведомство не отреагировало.