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    Корь наступает. В Запорожье массовые заболевания

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    Как информирует Запорожский лабораторный центр Минздрава, по состоянию на 11 октября зарегистрировано 14 случаев, среди заболевших 42% составляют лица цыганской национальности.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Запорожье зафиксирован рост заболеваемости корью.

    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura
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    Об этом сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины.

    По состоянию на 11 октября зарегистрировано 14 случаев. Среди заболевших 42% составляют лица цыганской национальности, проживающих в Шевченковском районе города. Другие заболевшие находились с ними в контакте.

    Отмечается, что большинство заболевших не привиты от кори. 

    "При проведении эпидемиологического расследования было установлено, что источником распространения инфекции послужила семья с больным корью ребенком, общалась с приезжими родственниками из Киевской области, где уже регистрировались случаи заболевания", — сообщили в центре.

    Ранее сообщалось, что в Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской и Одесской областях.

     

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