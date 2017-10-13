Корь наступает. В Запорожье массовые заболевания

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Запорожье зафиксирован рост заболеваемости корью.

Об этом сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины.

По состоянию на 11 октября зарегистрировано 14 случаев. Среди заболевших 42% составляют лица цыганской национальности, проживающих в Шевченковском районе города. Другие заболевшие находились с ними в контакте.

Отмечается, что большинство заболевших не привиты от кори.

"При проведении эпидемиологического расследования было установлено, что источником распространения инфекции послужила семья с больным корью ребенком, общалась с приезжими родственниками из Киевской области, где уже регистрировались случаи заболевания", — сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что в Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской и Одесской областях.