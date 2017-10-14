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    Кровавое убийство таксиста в Киеве: пассажир нанес 20 ударов ножом

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (144)

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    В Днепровское управление полиции обратился житель Киева с заявлением об исчезновении 66-летнего отца. Установлено, что в ходе конфликта 28-летний мужчина убил водителя такси, злоумышленник задержан.
    Убийство таксиста в Киеве: в ходе оперативно-розыскных мероприятий
    Полиция Киева

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Пассажир такси нанес водителю около 20 ножевых ранений в Киеве, а тело вывез и спрятал за пределами столицы, он задержан, сообщила в пятницу пресс-служба городской полиции.

    По данным правоохранителей, между мужчинами возник конфликт.

    "В Днепровское управление полиции обратился местный житель с заявлением об исчезновении 66-летнего отца, который занимался частным извозом. После получения очередного заказа мужчина не вернулся домой", — говорится в сообщении.

    Полиция Киева
    Убийство таксиста в Киеве: в ходе оперативно-розыскных мероприятий

    Как рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение Volkswagen, на котором работал пропавший. Автомобиль нашли во дворе дома на территории Деснянского района, а через некоторое время увидели возле нее неизвестного.

    "Мужчина открыл дверцу и хотел завести автомобиль. Для установления личности и обстоятельств мужчину доставили в территориальное управление полиции, где он признался в убийстве", — сообщил Крищенко.

    В ходе осмотра иномарки в салоне обнаружили следы крови. Мужчина признался, что после убийства хотел продать автомобиль на запчасти. Задержанный — 28-летний житель Деснянского района, ранее не судимый. По его словам, он остановил машину и попросил подвезти. В дороге между ним и водителем возник конфликт, а затем драка. В результате он схватил и несколько раз ударил таксиста ножом, сообщили в полиции.

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    Начато уголовное производство по статьям 115 (умышленное убийство), 185 (кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

    В ночь на пятницу в Киеве изнасиловали и ограбили женщину.

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