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    ЕСПЧ удовлетворил сразу 12 тыс исков украинцев к государству

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    Европейский суд по правам человека фактически признал проблему невыполнения Украиной решений национальных судов по искам граждан системной и подлежащими удовлетворению свыше 12 тысяч жалоб украинцев.
    Европейский суд по правам человека
    Официальный сайт Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Европейский суд по правам человека изъял из реестра и передал Комитету министров Совета Европы более 12 тысяч дел, которые касаются невыполнения решений национальных судов в Украине. Соответствующее решение было вынесено 12 октября, сообщается на сайте ЕСПЧ.

    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook
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    Судьи вынесли такой вердикт десятью голосами против семи в рамках слушаний по делу "Бурмич и другие против Украины". Они постановили объединить это дело с 12 143 другими, касающимися вопроса невыполнения судебных решений в Украине.

    Теперь все эти производства переданы в Комитет министров Совета Европы "с целью их реализации в рамках мер общего характера, определенных в пилотном решении".

    Этим "пилотом", как указывается в судебных документах, является дело "Иванов против Украины", вердикт ЕСПЧ по которому был вынесен в октябре 2009 года. Но который на протяжении восьми лет игнорируется к исполнению Украиной. В результате этого проблема неисполнения Украиной решений судов была признана системной проблемой на уровне ЕСПЧ, а подобные производства Европейский суд рассматривал по сокращенной процедуре.

    В то же время в ЕСПЧ констатировали, что вал исков продолжал поступать в Страсбург и после этого, а регулярное невыполнение решений судов приводило лишь к регулярным признанием Украины нарушителем Конвенции по правам человека. Поэтому суд постановил передать все подобные дела в Комитет министров СЕ, чтобы тот контактировал по этому поводу с украинскими властями.

    Из решения суда следует, что ЕСПЧ признал проблему невыполнения Украиной решений национальных судов по искам граждан системной. И фактически признал подлежащими удовлетворению свыше 12 тысяч жалоб украинцев, обратившихся в Европейский суд по правам человека, по принципу аналогии с делом Иванова.

    "Все эти дела следует рассматривать в рамках процедуры выполнения решения по делу "Иванов (против Украины", — Ред.) и передать в Комитет министров, как органу ответственному за обеспечение того, чтобы все лица, пострадавшие из-за системной проблемы, определенной в пилотном решении, в том числе заявители по этому делу, добились справедливости и получили компенсацию. С учетом того, что интересы реальных и потенциальных жертв вышеуказанной системой проблемы оптимальнее защищать в рамках процедуры исполнения, Суд решил, что это не наилучшим образом будет служить целям Конвенции, если он продолжит заниматься делами, подобными делу Иванова. Поэтому он пришел к выводу, что дальнейшее рассмотрение таких поданных к нему дел является неоправданным", — говорится в обнародованном судебном вердикте ЕСПЧ.

    Ранее сообщалось, что Украина стоит на втором месте по числу дел в Европейском суде по правам человека.

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