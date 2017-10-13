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    Экономика

    Украина подала новый иск к России в ВТО

    (обновлено: )13104
    Как отметили в Министерстве экономического развития и торговли, на протяжении 2013-2015 гг Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения.
    ВТО
    flickr.com\world_trade_organization

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украина подала очередной, уже третий, иск против России во Всемирную торговую организацию из-за ограничений импорта своей продукции российской стороной, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    Россия подала иск в ВТО по санкциям Украины

    Украинская сторона утверждает, что Россия нарушила свои обязательства перед ВТО, вводя ограничения для импорта украинской продукции в период с 2013 по 2015 годы.

    "На протяжении 2013-2015 гг. Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения", — говорится в сообщении.

    Таким образом, в Россию практически перестали попадать украинские соки, пиво, кондитерские изделия и обои. Украинская сторона в своем иске требует от России проведение консультаций по данному вопросу.

    В министерстве также добавили, что РФ должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. 

    Ранее сообщалось, что во Всемирной торговой организации (ВТО) состоялись консультации по иску России к Украине в связи с ограничениями ответчика на импорт ряда российских товаров.

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