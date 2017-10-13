Украина подала новый иск к России в ВТО

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Украина подала очередной, уже третий, иск против России во Всемирную торговую организацию из-за ограничений импорта своей продукции российской стороной, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли.

Украинская сторона утверждает, что Россия нарушила свои обязательства перед ВТО, вводя ограничения для импорта украинской продукции в период с 2013 по 2015 годы.

"На протяжении 2013-2015 гг. Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения", — говорится в сообщении.

Таким образом, в Россию практически перестали попадать украинские соки, пиво, кондитерские изделия и обои. Украинская сторона в своем иске требует от России проведение консультаций по данному вопросу.

В министерстве также добавили, что РФ должна в течение 10 дней направить ответ на полученное требование о проведении консультаций, подтвердив готовность вступить в консультации в рамках указанного дела.

Ранее сообщалось, что во Всемирной торговой организации (ВТО) состоялись консультации по иску России к Украине в связи с ограничениями ответчика на импорт ряда российских товаров.