"Он как Змей Горыныч". Тимошенко посоветовала Порошенко рубить руку себе

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко "выкачивает деньги из госбюджета с помощью фальшивых документов по обеспечению ВСУ".

"Когда я смотрела, как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма", — сообщила Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

Депутат также прокомментировала заявления Порошенко о борьбе с коррупцией, призвав его "отрубить себе руку".

"Когда я услышала, что он поотрубывает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать. Может, он как Змей Горыныч, которому отрубывают одну голову и вырастает другая. Также у нас и с отрубленными за коррупцию руками. Президенту в первую очередь необходимо рубить руку себе", — добавила Тимошенко.

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Ранее Порошенко пообещал "оторвать руки" коррупционерам после сообщений о взятках в Министерстве обороны страны.