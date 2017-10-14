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    Чалый и Волкер обсудили введение миротворцев ООН в Донбасс

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (178)

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    Пресс-служба посольства Украины в США сообщает, что дипломаты обсудили "шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН".
    Курт Волкер и Валерий Чалый
    Facebook Посольства Украины в США

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый провел встречу со Специальным представителем государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, сообщает украинское диппредставительство.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    "Дипломаты обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе, и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", — говорится в сообщении.

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    В начале недели в Белграде состоялась встреча Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, на которой также обсуждался вопрос введения миротворцев ООН в Донбассе. 

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Facebook Посольства Украины в США
    Встреча Курта Волкера и Валерия Чалого

    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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