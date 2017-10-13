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    Общество

    ООН прогнозирует тяжелую зиму для миллионов украинцев

    (обновлено: )100360
    После визита в Украину помощницы генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, в ООН заговорили о необходимости финансирования гуманитарных программ для украинцев.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Миллионы украинцев будут нуждаться в помощи с наступлением зимы, заявили в ООН по итогам визита в Украину помощницы генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Мюллер с 10 по 13 октября находилась в Украине, где посетила Киев, а также территорию Донбасса. Как сообщил журналистам в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ходе поездки Мюллер "засвидетельствовала ситуацию по обеим сторонам так называемой контактной линии".

    "Она подчеркнула срочную необходимость финансирования гуманитарных программ, чтобы помочь миллионам мирных жителей в наступающие зимние месяцы", — сказал он.

    Дюжаррик отметил, что на встрече с украинским замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Киеве Мюллер обсудила "сложную ситуацию с которой столкнулись 1,6 млн переселенных украинцев".

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    На встрече с лидерами ДНР и ЛНР Мюллер "призвала к наращиванию сотрудничества в гуманитарной сфере и области развития, а также к постоянному доступу гуманитарных работников по всем областям на востоке Украины".

    Ранее ООН заявила, что в Украине 4 миллиона человек или почти 9% населения нуждаются в гуманитарной помощи.

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