ООН прогнозирует тяжелую зиму для миллионов украинцев

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Миллионы украинцев будут нуждаться в помощи с наступлением зимы, заявили в ООН по итогам визита в Украину помощницы генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер.

Мюллер с 10 по 13 октября находилась в Украине, где посетила Киев, а также территорию Донбасса. Как сообщил журналистам в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в ходе поездки Мюллер "засвидетельствовала ситуацию по обеим сторонам так называемой контактной линии".

"Она подчеркнула срочную необходимость финансирования гуманитарных программ, чтобы помочь миллионам мирных жителей в наступающие зимние месяцы", — сказал он.

Дюжаррик отметил, что на встрече с украинским замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Киеве Мюллер обсудила "сложную ситуацию с которой столкнулись 1,6 млн переселенных украинцев".

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На встрече с лидерами ДНР и ЛНР Мюллер "призвала к наращиванию сотрудничества в гуманитарной сфере и области развития, а также к постоянному доступу гуманитарных работников по всем областям на востоке Украины".

Ранее ООН заявила, что в Украине 4 миллиона человек или почти 9% населения нуждаются в гуманитарной помощи.